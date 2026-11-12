Anvisa determina recolhimento de insumos para canetas emagrecedoras

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de lotes de insumos farmacêuticos usados na produção de canetas emagrecedoras. A medida foi publicada nesta quinta-feira (12) no Diário Oficial da União e atinge produtos armazenados na distribuidora Condor Importador & Operador Logístico Ltda. As informações são da Agência Brasil.

O recolhimento inclui o lote 20241030 de tirzepatida, princípio ativo do medicamento Mounjaro, e todos os lotes de retatrutida. Os insumos eram destinados à preparação de medicamentos magistrais, aqueles feitos sob medida para um paciente específico a partir de prescrição médica. A Anvisa suspendeu a venda, a distribuição e o uso dos produtos.

Armazenamento inadequado e medicamento experimental

Segundo a Anvisa, o local onde os insumos estavam armazenados não oferecia estrutura compatível para conservação. A agência determina que áreas de estocagem sejam limpas e mantidas em temperatura e umidade adequadas aos materiais guardados.

No caso da retatrutida, houve descumprimento da legislação que proíbe a importação e a venda de insumos para medicamentos que ainda não tiveram eficácia terapêutica avaliada e aprovada pela agência. A retatrutida ainda é um medicamento experimental, em fase de pesquisa. A empresa desenvolvedora dos estudos ainda não solicitou registro à Anvisa ou a qualquer agência reguladora internacional. Como os testes não foram concluídos, o produto não está disponível para venda em nenhum lugar do mundo.

A Agência Brasil entrou em contato com a distribuidora Condor Importador & Operador Logístico Ltda. e aguarda posicionamento.