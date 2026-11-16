Anvisa determina apreensão de suplementos alimentares

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de suplementos alimentares divulgados e vendidos de maneira irregular no Brasil. A decisão proíbe a fabricação, a venda, a distribuição, a divulgação e o uso de produtos de marcas sem registro sanitário ou não reconhecidos pelas fabricantes indicadas nos rótulos. As informações são da Agência Brasil.

Produtos sem registro e promessas irregulares

Segundo nota da Anvisa, os suplementos produzidos pela empresa W Nutry Ltda. estão proibidos porque não têm notificações ou registros junto ao órgão regulador. A mesma sanção vale para todos os lotes do suplemento alimentar de colostro bovino em pó da marca Muuh Magic, fabricado pela Hupper Nutrition Ltda., que também não possui notificação sanitária.

A agência informou que a divulgação do suplemento Muuh Magic incluía alegações terapêuticas, funcionais e de saúde não autorizadas. Entre as promessas irregulares estavam a prevenção de diabetes e doenças crônicas, o tratamento de ansiedade e estresse, a melhora da saúde cardiovascular e cerebral, o fortalecimento da imunidade e a melhora da digestão.

Suplementos não reconhecidos pelos fabricantes

A resolução também ordena a apreensão do lote L75F0001 do Kit 3 Ômega Core, da marca Essencial Nutrition, com 60 cápsulas e validade até abril de 2027. A própria responsável pela marca, INP Indústria de Alimentos Ltda., comunicou à Anvisa que não reconhece o produto, vendido no Mercado Livre pela loja Luciano Elias Cardoso da Silva (Megha Utilidades).

Outra medida publicada no Diário Oficial da União determina o recolhimento de todos os suplementos da marca Vittacaps, incluindo os itens 6 Magnésios + B12 e Femme Power. A empresa apontada nos rótulos como fabricante, Enkaps Indústria de Terceirização Ltda., informou à agência que não reconhece nenhum suplemento da marca.

O outro lado

A reportagem informa que tenta contato com a Hupper Nutrition Ltda. e com a W Nutry Ltda., e que o espaço segue aberto para posicionamento.