A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de quatro lotes de medicamentos indicados para o tratamento de câncer. A própria empresa detentora do registro, Janssen-Cilag Farmacêutica, informou que os medicamentos são irregulares. A resolução foi publicada nesta quarta-feira (25) no Diário Oficial da União. As informações são da Agência Brasil.

Entre os lotes estão o QAS3E15 (validade até 12/26) e o QHS5U06 (validade até 7/27) do produto Darzalex, identificados no mercado brasileiro. Segundo a empresa, os medicamentos destinados à comercialização na Turquia apresentam diferenças em relação à embalagem do produto registrado no Brasil, incluindo erros de digitação e diferenças em relação às características técnicas de referência.

Lotes destinados a outros países

O lote 2154044 do medicamento Imbruvica 140 mg (90 cápsulas por frasco, fabricação 10/2024 e validade até 9/2027) foi produzido para distribuição e comercialização no mercado chinês, mas foi identificado no mercado brasileiro. A apresentação em cápsulas não tem registro na Anvisa.

Já o lote 06A02V de Imbruvica 140mg não corresponde a produto fabricado pela empresa. A comercialização de medicamento falsificado representa risco sanitário elevado, uma vez que não há garantia de sua identidade, qualidade, segurança e eficácia, em desacordo com a legislação sanitária, destacou a agência.

Toxina botulínica e anabolizantes

A resolução também determina a apreensão de um lote falsificado do medicamento Dysport (toxina botulínica). A empresa detentora do registro do produto, Beaufour Ipsen Farmacêutica, informou desconhecer o Lote 039228.

A Anvisa ainda proibiu a fabricação, a importação, a venda, a distribuição, a propaganda e o uso de medicamentos e substâncias sujeitas a controle especial das marcas GMP/Growth Muscle Pharma. Os produtos, à venda na internet, não têm registro, notificação ou cadastro na Anvisa. Entre eles estão Winstrol, Stanozolol, Oxandrolona, Durateston e Boldenona.