Anvisa aprova Wegovy em comprimido para tratamento da obesidade

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quarta-feira (4) o registro do medicamento Wegovy (semaglutida) em comprimido. O remédio, que já era disponível no Brasil em forma injetável, agora pode ser administrado por via oral. As informações são da Agência Brasil.

A nova apresentação prevê a ingestão de comprimidos uma vez ao dia, com aumento progressivo da dosagem. O tratamento começa com 1,5 miligrama (mg) e avança para 4 mg e 9 mg, até atingir a dose diária de manutenção recomendada de 25 mg.

O medicamento deve ser tomado em jejum, com pequena quantidade de água. É necessário aguardar pelo menos 30 minutos antes de ingerir alimentos, bebidas ou outros medicamentos.

O Wegovy é indicado para o tratamento da obesidade e do sobrepeso associado a comorbidades em adultos. Deve ser usado como complemento a uma dieta saudável e à prática de atividade física.

O produto é o primeiro agonista do hormônio glucagon tipo 1 (GLP-1) em formato oral aprovado para uso no país. A semaglutida atua na regulação do apetite e da ingestão alimentar, promovendo redução do peso corporal e melhora de parâmetros metabólicos associados à obesidade.

Resultados do estudo clínico

A aprovação teve como base os resultados do estudo clínico de fase 3 chamado OASIS 4, que avaliou a eficácia da semaglutida oral na dosagem de 25 mg em adultos com obesidade ou sobrepeso associado a comorbidades.

Durante a pesquisa, que acompanhou os participantes ao longo de 64 semanas, o grupo tratado com a medicação registrou uma perda média de peso corporal superior a 13%. O desempenho foi significativamente superior ao do grupo placebo.

O tratamento também promoveu melhora em diversos marcadores de saúde cardiometabólica dos pacientes.

Flexibilidade no tratamento

Para a Anvisa, a chegada da nova apresentação traz mais flexibilidade terapêutica aos pacientes e profissionais de saúde. Isso inclui a possibilidade de transição entre as formulações oral e subcutânea, quando clinicamente apropriado, de acordo com as orientações aprovadas em bula.

A obesidade é uma doença crônica, progressiva e multifatorial, associada ao aumento do risco de diversas condições clínicas. Entre elas estão diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, dislipidemia, doença cardiovascular e apneia obstrutiva do sono.