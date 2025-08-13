Anvisa aprova medicamento inovador para tumor cerebral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Anvisa oficializou no Diário Oficial da União da última segunda-feira (11) a aprovação do Voranigo® (vorasidenibe), medicamento que promete revolucionar o tratamento de gliomas difusos de baixo grau. É a primeira inovação em duas décadas para esse tipo específico de tumor cerebral.

O Voranigo® chega pelas mãos da farmacêutica francesa Servier, que atua no Brasil e em aproximadamente 140 países ao redor do mundo. Ele é um inibidor das enzimas IDH1 e 2 mutadas, justamente aquelas que estão presentes nos tumores de pacientes que serão beneficiados com o tratamento.

O medicamento é indicado para adultos e adolescentes a partir dos 12 anos diagnosticados com tipos específicos de gliomas difusos (astrocitomas ou oligodendrogliomas) de baixo grau (grau 2), que apresentam mutações na enzima IDH 1 ou 2. Esses pacientes já devem ter passado por um procedimento cirúrgico anterior e não podem ter indicação imediata para radioterapia ou quimioterapia.

O mecanismo de ação do vorasidenibe é específico: ele bloqueia aquelas enzimas mutadas (IDH1 e IDH2) que produzem substâncias estimuladoras do crescimento das células tumorais. É como cortar o combustível que alimenta o tumor.

A aprovação pela Anvisa foi baseada no ensaio clínico INDIGO, que mostrou redução de 61% no risco de progressão da doença, além de atrasar o crescimento tumoral e diminuir o volume do tumor. Na prática, isso significa mais tempo até que o paciente precise de novas intervenções terapêuticas, preservando sua qualidade de vida.

Vale lembrar que, mesmo crescendo mais lentamente, o glioma de baixo grau pode evoluir para tumores mais agressivos com o passar do tempo. Até hoje, as opções de tratamento eram bem limitadas: cirurgia, radioterapia e quimioterapia. A chegada do vorasidenibe muda completamente esse cenário, trazendo um tratamento específico e personalizado para quem tem mutações em IDH.

Uma das vantagens práticas é que o Voranigo® vem em comprimidos de uso diário, o que permite que os pacientes gerenciem sua doença de forma mais ativa, sempre acompanhados por uma equipe médica qualificada para orientá-los nos próximos passos do tratamento.