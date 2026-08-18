Anvisa aprova duas novas canetas de semaglutida genérica no Brasil

Pacientes com diabetes tipo 2 ganham novas alternativas de tratamento com canetas injetáveis de semaglutida mais acessíveis. A Anvisa aprovou o registro de dois medicamentos — um genérico da EMS e o similar Semaclique, da Germed — que funcionam como substitutos diretos do Ozivy. A aplicação é semanal e os produtos já podem ser comercializados mediante prescrição médica em duas vias.

A liberação da Anvisa contempla a caneta genérica produzida pela farmacêutica EMS, que não possui nome comercial conforme as normas regulatórias, e o Similar Semaclique, do laboratório Germed. Ambos os produtos exigem prescrição médica em duas vias para a comercialização.

As opções aprovadas são indicadas como adjuvante à dieta e ao exercício físico para pacientes com controle inadequado da doença, seja em monoterapia (quando há intolerância ou contraindicação à metformina) ou associadas a outros antidiabéticos.

Apresentações e armazenamento A aplicação é semanal e os medicamentos serão distribuídos em solução injetável de 1,34 mg/mL nas seguintes versões de embalagem:

Caneta preenchida de 1,5 ml (multidose e descartável) com uma caneta e quatro agulhas;

Caneta preenchida de 1,5 ml (multidose e descartável) com uma caneta e seis agulhas;

Caneta preenchida de 3 ml (multidose e descartável) com duas canetas e oito agulhas;

Caneta preenchida de 3 ml (multidose e descartável) com duas canetas e dez agulhas.

As canetas devem permanecer sob refrigeração, em temperaturas entre 2 °C e 8 °C, antes e após o início do uso.