A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso da toxina botulínica tipo A, conhecida como botox, para o tratamento de hipertrofia benigna do masseter, condição caracterizada pelo aumento do volume do músculo responsável pela mastigação. A toxina atua bloqueando temporariamente a liberação de acetilcolina nas terminações nervosas, o que promove o relaxamento localizado da musculatura tratada. A resolução foi publicada na segunda-feira (16) no Diário Oficial da União. As informações são da Agência Brasil.

O medicamento já possui diversas indicações terapêuticas aprovadas no país, tanto para condições neurológicas e musculares quanto para uso estético. A nova indicação amplia as possibilidades de tratamento para uma condição que, embora não represente risco à vida, pode causar impacto na qualidade de vida dos pacientes.

O que é a hipertrofia do masseter

A hipertrofia benigna do masseter é o aumento do volume do músculo da mastigação, podendo resultar em alterações do contorno facial, especialmente pelo alargamento da região inferior da face. De acordo com a Anvisa, a condição pode causar repercussões funcionais e estéticas, com impacto na autopercepção dos pacientes.

Resultados do estudo clínico

As evidências de eficácia e segurança para a nova indicação foram estabelecidas por um ensaio clínico de fase 3 que avaliou 377 pessoas. Foi demonstrado que 51,2% dos participantes tratados com botox alcançaram melhora de pelo menos dois graus na escala de avaliação da proeminência do masseter, em comparação com 2,2% dos participantes que receberam placebo.