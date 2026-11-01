Anvisa aprova 5 novas canetas emagrecedoras para diabetes e obesidade

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro de cinco novos medicamentos injetáveis voltados ao tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade. Os produtos serão comercializados em formato de canetas aplicadoras contendo semaglutida ou liraglutida, substâncias que atuam no metabolismo para auxiliar no controle da glicemia e na perda de peso.

Novos medicamentos injetáveis chegam ao mercado Os princípios ativos semaglutida e liraglutida compõem os chamados medicamentos agonistas, ou ativadores, do receptor GLP-1 (sigla em inglês para Glucagon-Like Peptide-1, ou Peptídeo Semelhante ao Glucagon-1), um hormônio produzido naturalmente pelo intestino após a ingestão de alimentos que sinaliza ao cérebro a sensação de saciedade. As novas canetas são produzidas por dois laboratórios indianos, Biocon e OneSource Specialty, e foram registradas no Brasil por três empresas: Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos, Aché Laboratórios Farmacêuticos e Dr. Reddys Farmacêutica do Brasil.

Indicações para diabetes e obesidade Os três novos tratamentos indicados para diabetes são Aribet (liraglutida), fabricado pelo Biocon e comercializado pela Farma Vision; Embeltah (semaglutida), produzido pelo OneSource Specialty e registrado pela Dr. Reddys; e Sevema (semaglutida), registrado pela Aché e também fabricado pelo OneSource Specialty. Já os medicamentos indicados para obesidade, para uso em conjunto com exercícios físicos e mudança na alimentação, são Lyrza (liraglutida), da Farma Vision em parceria com o Biocon, e Wylovol (liraglutida), fabricado pelo Biocon e comercializado pela Farma Vision no Brasil.

Segundo a Anvisa, com estes cinco novos registros publicados no Diário Oficial da União, já são um total de 20 canetas de GLP-1 liberados em 2026.