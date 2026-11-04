Anticorpos alteram distribuição de medicamento e causam efeitos opostos

Anticorpos contra polietilenoglicol, um componente usado para recobrir medicamentos transportados por lipossomas, podem alterar radicalmente o destino desses fármacos no organismo, provocando efeitos opostos em diferentes espécies. Em camundongos, os anticorpos aumentam o acúmulo do medicamento na pele e agravam a toxicidade cutânea. Já em ratos, os mesmos anticorpos aceleram a eliminação do fármaco pelo fígado e baço, reduzindo a quantidade que chega à pele. A descoberta foi publicada na revista Acta Pharmaceutica Sinica B.

Lipossomas revestidos com polietilenoglicol, conhecidos como lipossomas furtivos, são amplamente usados para transportar medicamentos como a doxorrubicina lipossomal. O revestimento ajuda a prolongar a circulação do fármaco no sangue, mas a interação com o sistema imunológico pode influenciar onde o medicamento se acumula. No caso da doxorrubicina lipossomal, a exposição da pele ao fármaco pode causar efeitos adversos como a síndrome mão-pé.

Os pesquisadores investigaram como anticorpos anti-polietilenoglicol do tipo IgM alteram o transporte dos lipossomas e a toxicidade cutânea em camundongos e ratos. Eles combinaram rastreamento de lipossomas, análise de células imunológicas, imagens de tecidos, modelagem farmacocinética e avaliações de toxicidade.

Os anticorpos IgM aumentaram a captação dos lipossomas furtivos por neutrófilos, células imunológicas capazes de transportar as partículas da circulação para a pele. No entanto, o resultado final diferiu drasticamente entre as espécies.

Em camundongos, a atividade relativamente limitada do sistema complemento permitiu que os lipossomas ligados a anticorpos permanecessem disponíveis para entrega à pele mediada por neutrófilos. Isso aumentou o acúmulo cutâneo e piorou a toxicidade da pele após a administração de doxorrubicina lipossomal.

Em ratos, a ativação mais forte do complemento e a captação por macrófagos no fígado e baço aceleraram a eliminação sistêmica, reduzindo a quantidade de lipossomas que chegava à pele. O modelo plasma-pele desenvolvido pelos pesquisadores confirmou as contribuições concorrentes do transporte para a pele, da eliminação local e da remoção da circulação.

Experimentos adicionais variando os níveis de anticorpos indicaram que a concentração de anticorpos influenciou a magnitude da resposta, mas não explicou os padrões opostos de distribuição entre as espécies.

Os achados destacam os papéis combinados de anticorpos, proteínas do complemento e células fagocíticas na determinação do destino de medicamentos lipossomais. A pesquisa fornece uma base mecanística para considerar diferenças do sistema imunológico ao selecionar modelos animais e interpretar resultados pré-clínicos de toxicidade cutânea. Investigações clínicas adicionais são necessárias para estabelecer como esses mecanismos afetam pacientes individuais e orientar abordagens para prever e reduzir a toxicidade lipossomal.