Anemia é mais do que deficiência de ferro e pode ter outras causas

Você já se sentiu cansado demais sem motivo aparente? Ou teve aquela sensação de que o corpo está sempre pedindo para deitar um pouquinho? Pode ser anemia, uma condição que merece atenção e que muita gente confunde com outros problemas de saúde.

A anemia acontece quando o número de glóbulos vermelhos ou a concentração de hemoglobina dentro deles fica abaixo do normal. É como se o transporte de oxigênio pelo corpo entrasse em pane, deixando a pessoa com aquela sensação de bateria descarregada.

E não, não tem nada a ver com leucemia! Aliás, o onco-hematologista Bruno Spinelli, do COP – Centro de Oncologia do Paraná, esclarece esse mal-entendido comum. “A leucemia é um tipo de câncer do sangue que pode causar anemia, não o contrário. A leucemia interfere na produção normal de células sanguíneas na medula óssea, podendo levar à diminuição dos glóbulos vermelhos e, daí, à anemia”.

O problema pode surgir por vários motivos: falta de ferro na alimentação (o mais comum), deficiência de vitaminas como B12 e ácido fólico, doenças crônicas e inflamatórias, perdas intensas de sangue (especialmente em mulheres com menstruação abundante) e até infecções parasitárias como a malária.

Os vários rostos da anemia

Dr. Spinelli explica que existem diversos tipos de anemia, cada um com suas particularidades:

– Anemia por Deficiência de Ferro (Ferropênica)

– Anemia Megaloblástica

– Anemia por Doença Crônica

– Anemia Hemolítica

– Anemia Falciforme

– Anemia Aplástica

Prevenção na ponta do garfo

A boa notícia é que muitos casos podem ser prevenidos com hábitos simples. O especialista recomenda caprichar nos alimentos ricos em ferro: carnes vermelhas, espinafre, feijão e lentilhas entram nessa lista. Vale lembrar que combinar com alimentos ricos em vitamina C (como laranjas, acerola e morango) ajuda o corpo a absorver melhor o ferro.

Ah, e nada de autodiagnóstico. “O corpo fala, então é importante observar sintomas como fraqueza, sonolência e cansaço excessivos, palidez, falta de ar e coração acelerado com facilidade, que podem ser sinais de anemia”, alerta Dr. Spinelli.

Exames regulares e consultas periódicas são fundamentais para manter o sangue em dia. Afinal, quando o assunto é saúde, prevenir sempre será o melhor remédio.