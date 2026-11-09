Almanaque ensina adolescentes sobre menstruação e saúde menstrual

A organização não governamental Girl Up Brasil lançou em outubro um almanaque com 200 páginas voltado para adolescentes, com informações sobre a primeira menstruação, estratégias para falar do assunto na escola e na família, orientações para lidar com dores físicas e emocionais e um diário menstrual. O material foi elaborado a partir de entrevistas com 200 adolescentes de todo o país e 33 profissionais, incluindo ginecologistas, pesquisadores, psicólogos e fisioterapeuta pélvica. As informações são da Agência Brasil.

De acordo com a gerente de projetos da Girl Up Brasil, Munah Malek, desde 2020 a organização vem trabalhando para compreender a menstruação e as dores menstruais a partir da perspectiva de pré-adolescentes e adolescentes. O almanaque usa linguagem jovem e aborda dúvidas frequentes sobre o tema.

A Girl Up Brasil é um movimento que conecta e forma meninas para liderarem transformações sociais. Já apoiou mais de 2.500 meninas organizadas em mais de 250 clubes em todos os estados do Brasil, contribuindo para a elaboração de mais de 50 projetos de lei que impactaram mais de 18 milhões de pessoas.

Cólicas afetam rotina escolar

Levantamento feito neste ano pelo Instituto Alana em parceria com o Equidade.info mostrou que seis em cada dez estudantes brasileiras que menstruam têm cólicas fortes ou moderadas que atrapalham os dias e exigem medicação. Foram entrevistadas 2.551 estudantes, 303 professores e 181 gestores escolares das redes pública e privada de todas as regiões do país.

Os dados mostram que quatro em cada dez faltam às aulas pelo menos uma vez por mês por causa de sintomas menstruais, o equivalente a cerca de 3,6 milhões de meninas de todo o Brasil. Entre as que faltam, 16% perdem de duas a cinco dias de aulas por mês.

Violência menstrual e direito à infância

Um dos pontos abordados no almanaque é o conceito de violência menstrual, que surgiu a partir dos relatos e se refere às negativas de cuidado, de escuta e de atendimento digno. Segundo Munah, a violência menstrual se traduz na falta de absorventes, de explicações claras sobre a menstruação e no fato de médicos minimizarem as queixas de dor de suas pacientes. Mulheres levam mais de dez anos, em média, para ter um diagnóstico de endometriose e outras doenças associadas à cólica menstrual.

O almanaque também defende o direito de as meninas continuarem com todo o suporte e apoio que a etapa da infância exige após a menarca. O material desconstrói o mito de que, com a chegada da menstruação, o corpo está automaticamente pronto para uma gestação. A idade média de menstruar no Brasil é de cerca de 12,5 anos, mas há meninas que menstruam com oito, dez ou 11 anos.

A íntegra do almanaque está disponível no site da Girl Up Brasil.