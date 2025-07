Alergia ocular pode afetar qualidade de vida em qualquer idade; veja sintomas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A alergia ocular, que atinge cerca de 10% da população brasileira e acomete qualquer faixa etária, é frequentemente subestimada apesar de um impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes.

Segundo a médica e Coordenadora do Departamento Científico de Alergia Ocular da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI), Leda Sandrin, “a alergia ocular compreende um grupo heterogêneo de doenças imunológicas que afetam os olhos, ocorrendo devido a uma reação inflamatória na superfície ocular, envolvendo a conjuntiva, a córnea e as pálpebras”.

O principal sintoma é a coceira nos olhos, que pode variar de discreta a intensa. “A coceira nos olhos é o sintoma mais característico da alergia ocular, acompanhada de lacrimejamento, olhos vermelhos e inchados e sensibilidade à claridade”, explica a especialista.

Sinais e sintomas da alergia ocular

Coceira

Olhos vermelhos

Lacrimejamento e secreção ocular clara

Sensação de visão embaçada

Sensação de corpo estranho nos olhos

Sensibilidade à luz

Inchaço das pálpebras

Olhos doloridos ou sensíveis

Presença de olheiras

Tipos de alergia

A especialista da ASBAI explica os tipos mais comuns de alergia ocular. Veja quais são:

Conjuntivite Alérgica Perene: Sintomas durante todo o ano, provocados por alérgenos domésticos como ácaros, epitélios de animais e mofos.

Conjuntivite Alérgica Sazonal: “Os sintomas aparecem em determinadas épocas do ano, durante a estação do pólen da primavera, principalmente na região sul do Brasil”, explica Sandrin.

Ceratoconjuntivite Vernal: Forma mais grave que acomete crianças e adolescentes em países de clima quente e seco, com risco de perda visual permanente.

Ceratoconjuntivite Atópica: Forma grave que afeta principalmente adultos, com associação à dermatite atópica em mais de 90% dos casos.

“Geralmente, a alergia ocular está associada à rinite, à asma e à dermatite atópica, mas também pode ocorrer isolada”, afirma a coordenadora. A rinite alérgica é a associação mais comum, caracterizando a rinoconjuntivite alérgica. “De uma forma geral, os pacientes percebem mais os sintomas nasais do que os oculares, negligenciando o tratamento”, alerta a especialista.

Principais causas e diagnóstico

A maioria dos casos de alergia ocular resulta de uma predisposição genética (atopia) do indivíduo em desenvolver alergia e da exposição a diversos fatores ambientais. Entre os principais aeroalérgenos estão ácaros, fungos, epitélios de animais e pólens.

O diagnóstico é baseado na história clínica e auxiliado por testes alérgicos que detectam a presença do anticorpo IgE específico, realizados no sangue ou na pele. Sandrin enfatiza que “a alergia ocular é muitas vezes é subestimada e nem sempre é detectada. Porém, é essencial que seja tratada de forma correta e com supervisão médica”.

O tratamento da alergia ocular está baseado em três pilares:

Medidas preventivas

Medicamentos para redução da inflamação

Imunoterapia (vacina de alérgenos)

A especialista alerta sobre os perigos da automedicação: “É fato que muitas pessoas com alergia ocular tentam inicialmente se automedicar, podendo gerar efeitos adversos indesejáveis, como: catarata, aumento da pressão intraocular e maior suscetibilidade a infecções. Por isso, é importante seguir o tratamento adequado, sempre com orientação dos especialistas em Alergia e Oftalmologia”, conclui.

A ASBAI disponibiliza um e-book sobre alergia ocular, com mais informações sobre o tema. Faça o download gratuitamente.