Preparar um churrasco suculento sem complicação exige o acompanhamento certo na hora de assar a carne. No Instagram, onde reúne mais de 7 milhões de seguidores com receitas práticas e diretas, o chef Patrício Carvalho ensina o passo a passo do “Tempero Chama Freguês”, uma mistura líquida feita à base de bacon, alho e ervas que é aplicada diretamente sobre os espetinhos na grelha.
A receita é dividida em duas etapas: primeiro prepara-se uma pasta concentrada de bacon, que dura até 30 dias na geladeira e serve para diversos pratos do dia a dia; depois, parte dessa base é diluída para virar o tempero líquido de churrasco.
Ingredientes do tempero de bacon (base)
- 1 cebola picada
- 2 cabeças de alho
- 500 g de bacon em cubos
- 1 maço de cheiro-verde
- 200 ml de azeite ou óleo
- 1 colher de sopa de sal
Ingredientes do Tempero Chama Freguês
- 6 colheres de sopa do tempero de bacon pronto
- 3 colheres de sopa de mostarda amarela
- Suco de 1 limão espremido
- 1 colher de sopa de sal
- 100 ml de óleo
- 1,5 litro de água
Modo de preparo passo a passo
- Prepare a base de bacon: Coloque a cebola, o alho, o bacon em cubos, o cheiro-verde, o azeite (ou óleo) e o sal em um mixer ou liquidificador. Bata bem até obter um creme homogêneo e levemente granulado. Transfira a pasta para um pote limpo com tampa e armazene na geladeira por até 30 dias.
- Misture o tempero líquido: Em um recipiente ou liquidificador, junte 6 colheres do tempero de bacon já pronto com a mostarda amarela, o suco de limão, o sal e os 100 ml de óleo.
- Incorpore a água: Adicione o 1,5 litro de água aos poucos enquanto bate ou mistura vigorosamente até que todos os ingredientes estejam bem integrados.
- Monte o aplicador: Despeje o líquido pronto em uma garrafa limpa com tampa. Com a ajuda de um prego ou ponta metálica aquecida, faça pequenos furos na tampa para transformar o frasco em um borrifador caseiro.
- Aplique na churrasqueira: Leve os espetinhos para assar e vá regando a carne aos poucos com o tempero diretamente sobre a brasa para manter a umidade e realçar o sabor.