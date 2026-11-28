Preparar um churrasco suculento sem complicação exige o acompanhamento certo na hora de assar a carne. No Instagram, onde reúne mais de 7 milhões de seguidores com receitas práticas e diretas, o chef Patrício Carvalho ensina o passo a passo do “Tempero Chama Freguês”, uma mistura líquida feita à base de bacon, alho e ervas que é aplicada diretamente sobre os espetinhos na grelha.

A receita é dividida em duas etapas: primeiro prepara-se uma pasta concentrada de bacon, que dura até 30 dias na geladeira e serve para diversos pratos do dia a dia; depois, parte dessa base é diluída para virar o tempero líquido de churrasco.

Ingredientes do tempero de bacon (base)

1 cebola picada

2 cabeças de alho

500 g de bacon em cubos

1 maço de cheiro-verde

200 ml de azeite ou óleo

1 colher de sopa de sal

Ingredientes do Tempero Chama Freguês

6 colheres de sopa do tempero de bacon pronto

3 colheres de sopa de mostarda amarela

Suco de 1 limão espremido

1 colher de sopa de sal

100 ml de óleo

1,5 litro de água

Modo de preparo passo a passo

Prepare a base de bacon: Coloque a cebola, o alho, o bacon em cubos, o cheiro-verde, o azeite (ou óleo) e o sal em um mixer ou liquidificador. Bata bem até obter um creme homogêneo e levemente granulado. Transfira a pasta para um pote limpo com tampa e armazene na geladeira por até 30 dias.

Misture o tempero líquido: Em um recipiente ou liquidificador, junte 6 colheres do tempero de bacon já pronto com a mostarda amarela, o suco de limão, o sal e os 100 ml de óleo.

Incorpore a água: Adicione o 1,5 litro de água aos poucos enquanto bate ou mistura vigorosamente até que todos os ingredientes estejam bem integrados.

Monte o aplicador: Despeje o líquido pronto em uma garrafa limpa com tampa. Com a ajuda de um prego ou ponta metálica aquecida, faça pequenos furos na tampa para transformar o frasco em um borrifador caseiro.

Aplique na churrasqueira: Leve os espetinhos para assar e vá regando a carne aos poucos com o tempero diretamente sobre a brasa para manter a umidade e realçar o sabor.