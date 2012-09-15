Mulher é presa ao esconder maconha em chocolate

O chocolate preferido do marido, que está preso na delegacia de Pinhais, foi escolhido por F.L.G.B., 22 anos, para esconder maconha. Habilidosa, a mulher conseguiu rechear vários biscoitos tipo Bis com a “erva”, na tentativa de entregá-los ao seu companheiro Iury Ribas Pereira, detido na carceragem.

A travessura foi descoberta por policiais civis e F.L.G.B foi presa em flagrante, na manhã de ontem, por tráfico de drogas. Segundo o delegado Fábio Amaro, Iury foi preso em novembro do ano passado por tráfico e roubo. “Ela não é a primeira parente de detento que é presa por tráfico de drogas dentro da delegacia. Já tivemos pessoas presas com drogas em pó de café, no açúcar, em pacotes de chá, de miojo, salgadinhos de milho, tubos de desodorante e até em pedaços de linguiça calabresa e de carne”, lembra o delegado.

Para ajudar o marido, F.L.G.B perdeu a liberdade e foi encaminhada ao Centro de Triagem I. Se condenada, poderá pegar de 5 a 15 anos de reclusão.