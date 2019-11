Policiais da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) realizaram, na manhã desta quinta-feira (5), uma operação com o objetivo de coibir o tráfico de drogas em Curitiba e região metropolitana. Foram expedidos seis mandados de busca e apreensão e uma pessoa foi presa em flagrante, em uma residência no Jardim Schaffer, no bairro Vista Alegre, em Curitiba.

As investigações tiveram início em setembro do ano passado e quatro pessoas relacionadas com o tráfico de drogas eram investigadas. Na manhã desta quinta-feira (5), seis mandados foram cumpridos nos bairros Cidade Industrial, Pilarzinho, Bairro Alto e Bacacheri.

<Noticias Relacionadas>

No bairro Vista Alegre, no Jardim Schaffer, em uma residência de luxo, foi preso em flagrante F. Y. S., 25 anos, com 160 gramas de maconha, duas balanças de precisão, R$ 949 e 196 dólares, além de um computador onde a droga era escondida.

Foram apreendidos, também, em outras residências, nos outros bairros, 140 gramas de maconha e 100 micropontos de LSD. O preso está detido no Setor de Carceragem Temporária da delegacia e será autuado por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Triagem II, em Piraquara. Se condenado, poderá pegar de cinco a 15 anos de reclusão, sem direito à fiança