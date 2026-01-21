Enem PUCPR

O uso da nota do ENEM amplia o acesso ao ensino superior na PUCPR em 2026

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por PUCPR
- Atualizado: 21/01/26 11h40
Nota do ENEM vale ingresso direto na PUCPR, com inscrições abertas até 22 de março.
Com a divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)2025, em 16 de janeiro de 2026, estudantes de todo o país foram impulsionados para a fase mais estratégica do ciclo acadêmico: decidir onde e como ingressar no ensino superior. Na PUCPR, o resultado do exame atende diretamente ao processo seletivo de ingresso via ENEM, que permite matrícula sem necessidade de vestibular.

As inscrições para o uso da nota do ENEM na PUCPR seguem até 22 de março de 2026. Podem participar candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio e realizado o Enem a partir de 2013, com nota superior a 450 pontos e que não tenham zerado a redação. O processo é para quem pretende entrar em um dos cursos da Universidade no 1º semestre de 2026.

Benefícios

O Câmpus Toledo conta com benefício exclusivo para entrada pela nota do Enem: desconto de 20% nas mensalidades durante todo o curso para ingressantes de Administração, Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Biomedicina, Direito, Fonoaudiologia, Engenharia de Software, Medicina Veterinária, Psicologia, Engenharia de Produção, Gestão Integrada de Agronegócio e Nutrição.

ENEM PUCPR: Como funciona o ingresso direto e a inscrição

Para participar do processo seletivo via ENEM, o candidato deve acessar o site da PUCPR, verificar cursos e critérios e inserir os dados da prova. Também é possível consultar informações sobre financiamento estudantil, descontos e documentação.

Para seguir o próximo passo
Informações completas sobre ingresso via ENEM estão em:
www.pucpr.br

Para acompanhar datas, orientações, novidades acadêmicas e vida universitária, siga também as redes sociais oficiais da PUCPR.

