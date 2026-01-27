Uber passa a oferecer nova modalidade de corridas com veículos elétricos em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Uber Electric, nova modalidade de corridas do aplicativo, já está em funcionamento em Curitiba desde segunda-feira (26/1). A opção permite que os usuários escolham viagens realizadas exclusivamente com veículos elétricos, que não emitem carbono.

A nova categoria amplia as alternativas de mobilidade sustentável na cidade, com carros mais modernos e menor impacto ambiental. O valor das corridas varia conforme fatores como destino e quilometragem, ficando entre as tarifas das categorias UberX e Comfort.

Para solicitar uma viagem, o passageiro deve abrir o aplicativo, inserir o destino e selecionar a opção “Electric”. Em seguida, é possível visualizar os dados do motorista e do veículo, com acompanhamento em tempo real do trajeto.

Opção dentro da plataforma. Imagem: Reprodução.

Neste primeiro momento, a modalidade estará disponível em áreas delimitadas da capital paranaense. Desde 2025, o Uber Electric já opera em São Paulo e no Rio de Janeiro. Com a expansão do serviço, a empresa espera ampliar a cobertura conforme cresce a adesão de motoristas com veículos compatíveis.

“A nossa expectativa é que o Uber Electric estimule cada vez mais os motoristas brasileiros a migrarem para veículos elétricos, que são mais econômicos e também poluem menos. A Uber tem o papel de acelerar essa mudança e aproximar os usuários de escolhas mais sustentáveis no dia a dia”, afirma Silvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil.

Além de Curitiba, Brasília também passa a contar com a funcionalidade. Atualmente, a Uber se apresenta como a plataforma mais amplamente disponível no mundo para viagens com emissão zero, com motoristas adotando veículos elétricos até cinco vezes mais rápido nos Estados Unidos, Canadá e Europa.

