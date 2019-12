A segunda edição do Prime Rock Brasil, evento de rock nacional criado em Curitiba, vai provocar mudanças no entorno da Pedreira Paulo Leminski neste sábado (7). Por conta do evento, o trânsito pode ficar mais lento nos bairros São Lourenço, Abranches e Taboão, todos com acesso à região.

De acordo com a Superintendência de Trânsito (Setran), bloqueios de trânsito serão organizados a partir das 10h de sábado e seguem até as 2h de domingo (8), podendo ter alteração de horário dependendo da chegada do público no local.

As vias com tráfego interrompido serão: Eugênio Flor (entre as ruas Nilo Peçanha e Desembargador José Carlos Ribeiro Ribas), Manoel dos Santos da Silva (no cruzamento com a João Gava), Antônio Krainski (entre a Nilo Peçanha e a Benedito Correia de Freitas) e João Gava (entre a Manoel dos Santos da Silva e a Nilo Peçanha).

O público estimado é de 15 mil pessoas. Os portões serão abertos às 12h de sábado e o início das atrações está previsto para as 16h, devendo se estender até a 1h do domingo. Agentes de trânsito estarão no local auxiliando motoristas. Moradores que tiverem residência próxima à Pedreira poderão acessar o local apenas mediante apresentação de documentos ou credencial que comprovem a moradia.

O Prime Rock Brasil conta com apresentações das bandas: Capital Inicial, Jota Quest, Biquini Cavadão, Skank, Nenhum de Nós e Legião Urbana.