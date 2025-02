Tradicional bar de Curitiba será sede de evento sobre empreendedorismo e tecnologia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O tradicional Bar do Alemão, no Largo da Ordem, em Curitiba, vai sediar na segunda-feira (17), a partir das 19 horas, o Business Round 2025. Essa é a 43ª edição do encontro, realizado pela Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SMDEI), que reúne empresários, pesquisadores, mentores, instrutores, investidores, estudantes e pessoas interessadas em empreendedorismo, novas tecnologias e inovação.

Com um clima descontraído de happy hour com a possibilidade real de encaminhar projetos, o Business Round reforça o espaço para a divulgação de empreendimentos, oportunidades de trabalho e investimento. Um desses momentos é o Open Mic. Na edição, os participantes que quiserem contar alguma boa história de negócios ou de novas parcerias que surgiram a partir do Business Round terão o microfone aberto.

“O Business Round abre as atividades do programa Cidade das Startups, que é da Agência Curitiba de Desenvolvimento e da Prefeitura, e conta com a colaboração, participação e presença de toda a comunidade de inovação aqui de Curitiba. E todos são bem-vindos,” convidou o coordenador técnico de Ambientes de Inovação da Agência Curitiba, Marlon Alves Cardoso.

A particularidade desse evento é a união dos futuros com a tradição de 46 anos da casa, famosa por seu cardápio da comida típica germânica e, especialmente, pelo chope Submarino, que tem uma dose de steinhäger em uma canequinha personalizada, mergulhada no caneco.

O evento tem ingressos gratuitos, que podem ser adquiridos neste link do Guia Curitiba.

Serviço

Business Round Vale do Pinhão

Data: segunda-feira (17/2)

Horário: a partir das 19h

Local: Bar do Alemão (R. Dr. Claudino dos Santos, 63, São Francisco)

Ingressos: gratuitos