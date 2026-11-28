A previsão do tempo para Londrina neste domingo (29) indica um dia com céu parcialmente nublado e temperatura máxima chegando aos 28,1ºC. A mínima deve ficar em torno dos 20,8ºC, proporcionando uma amplitude térmica considerável ao longo do dia. A sensação térmica pode alcançar os 30,8ºC nos horários mais quentes, exigindo atenção especial com a hidratação.

Durante o período diurno, o tempo em Londrina apresentará nebulosidade variável, com cobertura de nuvens atingindo 100%. Os ventos soprarão do leste a uma velocidade de 11 km/h, com rajadas que podem chegar a 21 km/h. A umidade relativa do ar ficará em torno de 74%, e há uma probabilidade de 15% de precipitação, com acúmulo estimado de apenas 0,01 mm.

Tempestades podem ocorrer em Londrina?

Apesar da baixa probabilidade de chuva, a previsão do tempo aponta para 70% de chance de ocorrência de tempestades durante o dia. Segundo a previsão do tempo para Londrina, porém, a precipitação acumulada deve ser mínima. O índice UV está classificado em 7, considerado alto, recomendando-se o uso de protetor solar para quem for se expor ao sol por períodos prolongados.

No período noturno, o clima em Londrina deve apresentar céu nublado, com cobertura de nuvens de 99%. Os ventos continuarão soprando do leste, aumentando levemente para 13 km/h, com rajadas de até 24 km/h. A umidade relativa do ar se elevará para 84%, e a probabilidade de tempestades cairá para 30%. O acúmulo de chuva previsto é de 0,02 mm.

O nascer do sol está previsto para as 05h29 e o pôr do sol ocorrerá às 18h56, proporcionando aproximadamente 13 horas e 27 minutos de luz natural. Os moradores devem ficar atentos às condições climáticas ao longo do dia, especialmente quanto à possibilidade de tempestades isoladas.

