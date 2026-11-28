A previsão do tempo para Curitiba neste domingo (29) indica um dia com céu predominantemente nublado e temperaturas amenas. O clima em Curitiba será marcado por alta cobertura de nuvens durante todo o período, com 99% de nebulosidade tanto no período diurno quanto noturno.

As temperaturas oscilarão entre a mínima de 16,8ºC e a máxima de 20,3ºC. A sensação térmica poderá chegar a 24,3ºC nos momentos mais quentes do dia, enquanto a mínima térmica ficará em 16,8ºC. A umidade relativa do ar permanecerá elevada, atingindo 89% durante o dia e 94% no período noturno.

Previsão indica chuva para Curitiba?

Segundo a previsão do tempo para Curitiba, há 15% de probabilidade de chuva durante o dia, com acumulado estimado de 0,16 mm. Durante a noite, a chance de precipitação reduz para 10%, sem previsão de acumulado significativo. Há também 40% de probabilidade de ocorrência de trovoadas no período diurno, porém essa possibilidade se dissipa completamente durante a noite.

Os ventos soprarão predominantemente de leste, com velocidade média de 14 km/h tanto no período diurno quanto noturno. As rajadas poderão atingir 27 km/h durante o dia e 29 km/h à noite. O índice ultravioleta será moderado, registrando nível 5, o que recomenda o uso de proteção solar em caso de exposição prolongada ao ar livre.

O nascer do sol está previsto para as 5h18 e o pôr do sol ocorrerá às 18h52. A população deve se preparar para um domingo com tempo fechado e possibilidade de chuva isolada.

