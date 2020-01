A Prefeitura de Pinhais abriu inscrições para o curso de Mecânica de Automóveis. Os interessados deverão comparecer a Agência do Trabalhador de Pinhais para se inscrever nos dias 21 e 22 de janeiro (amanhã e quarta-feira). A inscrição é gratuita.

continua depois da publicidade

Para participar do curso é exigido que o candidato tenha o Ensino Fundamental completo, seja maior de 18 anos e trabalhe ou more em Pinhais. Para concretizar a inscrição, o interessado deve apresentar os seguintes documentos: CNH ou RG, comprovante de residência e carteira de trabalho.

O curso de Mecânica de Automóveis tem carga horária de 40 horas e acontece em fevereiro, entre os dias 5 a 18 de fevereiro. Serão formadas duas turmas, com no máximo 16 alunos em cada. A turma 1 terá aulas no período da tarde (das 13h às 17h) e a turma 2 terá aulas à noite (das 18h às 22h). A capacitação vai abordar o seguinte conteúdo formativo: Sistema de suspensão e rodas, Sistema de freios, Sistema de direção, Sistema de transmissão mecânica, Motor Ciclo Otto, Sistema de alimentação e Turbo Alimentador.

As inscrições do curso de Mecânica de Automóveis serão na Agência do Trabalhador de Pinhais, que fica na rua 19 de Novembro, 175, Centro. Informações pelos telefones: (41) 3912-5620 ou 3667-0982.