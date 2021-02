Uma empresa de Curitiba se apresenta como nova alternativa para transporte sustentável de cargas na cidade. A Startup EcoBike Cargo, criada em 2020, usa as bicicletas como veículo de transporte para cargas de até 100 kg (ou 420 litros de volume).

O transporte motorizado assumiu papel predominante nos deslocamentos cotidianos da população, o que responde por grande parte das emissões de poluentes dos centros urbanos. Mas a ocupação desenfreada das grandes cidades, marcada pela ausência de vagas para estacionamento e um trânsito constante, levaram empresas a apostar nas bicicletas.

A EcoBike Cargo, segundo Victor Ferraz, seu fundador, é uma alternativa a vans e demais veículos automotores usados no transporte de cargas. A empresa enxergou no uso comercial de bicicletas de carga um negócio lucrativo, que se valia dos conceitos da entrega last mile para melhorar a logística de distribuição de mercadorias e objetos para empresas, principalmente no centro da capital paranaense.

Listada no começo do ano pela Liga Ventures entre mais de 16 mil projetos e startups que estão se destacando pelo valor que agregam aos setores de mobilidade, logística e transportes, a EcoBike Cargo conta com bicicletas cargueiras Long John para o deslocamento de itens para e-commerces, distribuidores, embarcadores e varejistas, atendendo a mais de 100 pedidos diários com uma equipe de entregadores especializada. A capacidade de carga é de até 100 Kg, com até 420 litros de volume.

Segundo Ferraz, a empresa ganhou espaço em pouco tempo de atuação na cidade pois oferece um modelo de serviço que atende às expectativas exatas de um nicho de clientes muito específico. “Nosso foco é o mercado de entregas B2B, ou seja, que atende empresas e não diretamente o consumidor final”, afirma.

“Depois de muitos estudos, nós identificamos que os centros tradicionais de distribuição não conseguiam atender às demandas de companhias da cidade. Dito de maneira mais simples: aquilo que chega a Jundiaí, em São Paulo, não pode vir parar nas mãos de quem está em Curitiba sem que algumas horas ou até dias sejam perdidos”, explica.

O foco em uma logística diferente de distribuição é o segredo que levou à criação da EcoBike Cargo. “Nosso modelo custa menos que as entregas motorizadas, leva menos tempo e não polui o meio ambiente”, diz. “Com um meio de transporte que pode de fato circular no centro com rapidez, nós conseguimos desafogar gargalos de logística somente com o aluguel de um contêiner e recebendo as demandas de empresas de e-commerce, que passaram a confiar no nosso serviço”, conta Ferraz.

Um único funcionário consegue fazer 50 entregas por dia, em horário comercial e com um custo por viagem que pode chegar a apenas R$ 5. A estrutura sustentável e tecnológica da empresa — sem poluição do meio ambiente e com um roteiro baseado no zoneamento inteligente da capital paranaense — tornou-se o diferencial no setor por conta da redução do valor de fretes, a colaboração para a redução do trânsito de utilitários e para a diminuição da poluição.

Para o futuro, a startup pretende expandir as operações para um barracão de maiores proporções em Curitiba e avalia o início das atividades em outros grandes centros do sul como Porto Alegre e Florianópolis, sem falar nas capitais do sudeste. “Nossa meta é fazer com que mais pessoas possam aproveitar um serviço rápido, inteligente e comprometido com o bem-estar do mundo, sem poluição do ar ou sonora e, menos ainda, perda de tempo e produtividade por conta do caos urbano promovido pelo excesso de carros”, afirma.