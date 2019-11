Um homem de 46 anos foi preso, na manhã desta segunda-feira (4), em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), suspeito de estuprar uma adolescente de 16 anos.

De acordo com informações da Polícia Civil, ele é investigado pela suposta prática do crime de “estupro de vulnerável” e “ameaça”.

No entanto, o nome do suspeito não foi divulgado para proteção da vítima, que tem vínculo de parentesco com o suposto estuprador.