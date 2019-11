No Xadrez!

Guilherme de França Macedo, um segundo suspeito de matar Diego Maradona da Silva, foi preso nesta quinta-feira (21), no bairro Ganchinho, em Curitiba. Maradona foi morto no dia 15 de dezembro de 2016 com 3 facadas e a Polícia Civil (PC) ainda procura um terceiro homem que teria participado da ação. Uma pessoa já se encontra presa desde o dia 21 de março de 2019.

Segundo a investigação, a motivação para a morte seria uma dívida com os suspeitos, que atuariam como traficantes de drogas na região do Sítio Cercado, bairro em que Maradona perdeu a vida.

Foragido

A Polícia Civil ainda busca por Willian Rodrigo Kruke Queiroz, que teria participação no crime e que segue foragido.

Ajude a Polícia

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) pede o ajuda da população para encontrar o último suspeito do crime. É um homem de 26 anos que é considerado foragido pela PC. Qualquer informação pode ser realizada no Disque Denúncia – 0800 643 1121.