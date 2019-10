Único município da Região Metropolitana de Curitiba – e do Paraná – a integrar o projeto-piloto da Força Tarefa Em Frente Brasil, programa de combate à criminalidade criado pelo ministro da Justiça Sergio Moro, São José dos Pinhais acaba de ganhar um reforço de mais de 30 policiais militares, de unidades do interior do Estado, para ajudar nas ações de policiamento na cidade.

Para o comandante do 17°Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Renato de Oliveira Ribas Filho, receber mais policiais militares garantirá que o projeto tenha resultados melhores ainda melhores. O efetivo é das Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) de várias unidades operacionais e já está em São José dos Pinhais, contribuindo com as equipes do 17°Batalhão, da Força Nacional e de outras forças no trabalho ostensivo.

Com o reforço, abordagens a pessoas e veículos, operações de saturação e blitz de trânsito passam a ser intensificadas na cidade, com a possibilidade de abrangência em locais com mais necessidade. O efetivo de reforço deve permanecer em São José dos Pinhais até dezembro, data de encerramento da primeira fase do projeto-piloto.

Em Frente Brasil

O projeto-piloto é coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, e envolve a aplicação de efetivos de força de segurança pública federal, estadual e municipal para combater a criminalidade por meio de policiamento ostensivo e também de atividades de inclusão social. A iniciativa está em andamento desde o dia 30 de agosto em São José dos Pinhais e em outros cinco municípios brasileiros, com previsão de atividade até dezembro deste ano.