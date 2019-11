Um rapaz de 20 anos foi preso em flagrante suspeito de ter agredido a companheira, de apenas 17 anos de idade, grávida de sete meses, em uma casa, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. A ocorrência foi nesta quinta-feira (07) e foi atendida pela Guarda Municipal de Curitiba (GM).

Segundo a GM, vizinhos escutaram os gritos da vítima e acionaram a corporação pelo telefone de emergência 153. Quando os guardas chegaram, a vítima contou que a situação estaria controlada e que teria sido apenas uma discussão entre o casal.

“Apesar do relato, nós percebemos marcas de agressão tanto nos braços quanto no rosto dela. Por ser adolescente e, possivelmente, estar coagida, demos voz de prisão ao indivíduo”, explicou o chefe do núcleo Bairro Novo da Guarda Municipal, Jonatas Barbosa de Lima.

Segundo a GM, o homem tem antecedente criminal por roubo. Ele e a mulher foram levados para o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) para os encaminhamentos necessários.