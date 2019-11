Um assalto na manhã desta sexta-feira (8), em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal em Piên, região Metropolitana de Curitiba, deixou três pessoas feridas, entre elas o gerente e dois clientes do banco.

O estado mais preocupante é de um correntista que levou um tiro no rosto. Segundo informações, um grupo fortemente armado entrou na agência e fez um “cordão humano” com clientes reféns do bando. Após deixarem a agência, um dos carros usados pela quadrilha foi abandonado no bairro Campina dos Maias.

Imagens

Dois policiais aparecem trocando tiro com os assaltantes. Viaturas do Batalhão de Operações Policiais Especiais ( Bope) de Curitiba foram chamados para atender a ocorrência.