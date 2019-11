Um jovem, que teria entre 20 e 25 anos, foi encontrado morto às margens da Represa do Passaúna, em Araucária, Região Metropolitana de Curitiba (RMC), neste domingo (24). O corpo tinha muitos sinais de facadas, alguns que indicavam que o rapaz tentou se proteger, mas não foi suficiente.

Para o perito Edimar Cunico, da Polícia Científica, o crime aconteceu na madrugada. “E tinha muitas, mas muitas, lesões de facadas no peito, no pescoço, na cabeça e nas duas mãos, o que indica que ele colocava as mãos para tentar se proteger”, explicou.

Embora o corpo tenha sido arrastado por alguns metros, conforme avaliação da perícia, o crime aconteceu no local onde o rapaz foi achado. “Mas não encontramos a faca usada e também ele não estava com documentos”. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Curitiba e a Polícia Civil investiga o crime.