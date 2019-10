“Ele tirou a gasolina da moto e jogou no meu cabelo. Aí colocou na casa e poderia ter matado todo mundo”, desabafo de Juceli Xavier, de 30 anos, que teve a casa totalmente incendiada pelo namorado Paulo Sérgio Bispo dos Santos, de 24 anos, na manhã desta terça-feira (24). Na casa viviam Juceli e os três filhos.

O incêndio ocorreu na Rua Cruzeiro do Sul, bairro Emiliano Perneta, em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. O rapaz foi detido pela Polícia Militar e encaminhado para a Delegacia.

Ameaças constantes

Segundo Juceli Xavier, o relacionamento com Paulo Sérgio já estava conturbado e ameaças de morte eram constantes. “Era para ele já ter me matado anteriormente. Cheguei a ir na polícia para relatar as agressões, mas hoje até que ele estava tranquilo. O problema é que ele não aceitava algumas coisas como o fim da relação. Ainda bem que meus três filhos não estavam em casa”, relatou a assustada Juceli que foi prestar depoimento na delegacia.