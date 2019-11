A revolta pelo fim de um relacionamento de oito anos motivou crimes bárbaros, na noite desta quarta-feira (27), na rua José Giraldi, no bairro Cajuru, em Curitiba. Segundo o delegado Tiago Nóbrega, Delegacia de Homicídios e Proteção à Polícia (DHPP), dois homens, um de 41 e outro de 30 anos, morreram no local e outra foi encaminhada ao hospital em estado grave.

A confusão aconteceu depois que, segundo o delegado, um homem identificado apenas como Isaac chegou à residência com o intuito de assassinar a ex-mulher, com quem teve um relacionamento de oito anos. “A mulher estava com medida protetiva desde sábado, mas o Isaac, inconformado com o fim, tentou matá-la, ideia que foi contida por familiares da mulher”, explicou o delegado.

O agressor chegou à casa armado com uma faca e, em luta com familiares, acabou desferindo golpes fatais em dois homens e deixando mais uma pessoa ferida. “Logo após o crime a polícia começou as buscas pelo suspeito, que é considerado foragido. “É um crime passional, não podemos dizer exatamente o que motivou o crime, se ele estava sob efeito de álcool ou com algum problema psicológico. Nossa meta é encontrar o homem para que ele responda pelos crimes”, completou o delegado. A mulher nada sofreu.

Tem informações? Ajude a polícia!

As investigações continuam e informações, que possam ajudar a DHPP, podem ser passadas pelo disque-denúncia 0800-643-1121.