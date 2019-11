Um incêndio possivelmente criminoso destruiu grande parte de uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em Campina Grande Do Sul, região metropolitana de Curitiba, na madrugada desta quarta-feira (27). Pichações feitas no muro do terreno do prédio apontam para um ato de vandalismo. “Reforma da previdência. Canalhas, vocês irão pagar caro”, dizia a mensagem do vândalo.

O incêndio foi constatado por volta das 4h da madrugada. Logo em seguida os Bombeiros chegaram ao prédio, localizado na Avenida Presidente Jucelino Kubitschek de Oliveira, no bairro Jardim Paulista.

No local da ocorrência a cena era de grande destruição, com muitos papeis jogados no entorno, além de móveis como bancos, bancadas, computadores e vidraças quebradas. O fogo foi tão alto que a pintura do prédio ficou toda chamuscado. Apesar da grande destruição, ninguém ficou ferido. Muitos documentos de segurados podem ter sido.

A Polícia Federal esteve no local e realiza investigação no local.