O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado com ferimentos por arma de fogo na tarde desta segunda-feira (18), em um campo de futebol no local conhecido como Parque Diadema II, na Cidade Industrial de Curitiba.

Informações no local apontam que disparos foram ouvidos por volta das 15h30, em um matagal na lateral do campo, que fica na Rua Antônio Dionísio Sobrinho, altura do número 329. O Siate chegou a ser acionado para prestar socorro. Até às 16h, equipes da Polícia Militar (PM) aguardavam a chegada da criminalística.

Mais informações em breve.