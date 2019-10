Um homem foi detido na noite da última quarta-feira (23) após incendiar uma Brasilia ano 1980 por motivo fútil. Segundo a Guarda Municipal de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, o carro foi completamente destruído pelas chamas. O crime ocorreu bem em frente a um estabelecimento comercial no Jardim Palomar.

Segundo a Guarda Municipal, o proprietário repassou as informações que possibilitaram, em rondas pela região, encontrar o autor do incêndio. O homem foi abordado e confessou ter sido o causador do incêndio por causa de um desentendimento com o dono do veículo, que não teria emprestado a ele uma chave de rodas.

Por conta do incêndio que destruiu por completo o veículo, o incendiário foi detido e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil onde ficou a disposição da autoridade de plantão.