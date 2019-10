Dois foragidos da Justiça foram presos, nesta terça-feira (1º), duranta abordagem do Grupo de Pronto Emprego Operacional da Guarda Municipal no Centro de Curitiba. De acordo com informações da prefeitura, em um ano, já são 158 prisões de foragidos da Justiça feitas pela GM, somente na região central.

Antes das 9h, uma equipe de guardas estava em patrulhamento pela Avenida Vicente Machado, no Centro, quando um homem começou a correr após ver a viatura. A abordagem aconteceu na quadra seguinte, na Alameda Carlos de Carvalho.

+Leia também: Tão aguardada duplicação da Rodovia dos Minérios começa neste mês de outubro

O homem, de 31 anos, responde pelo crime de roubo. Com ele estava um jovem de 23 anos. “Após consulta aos dados pessoais, verificamos que o segundo homem também tinha mandado de prisão em aberto. Desta vez, por estelionato”, informou o guarda municipal Theodoro da Silva Neto. Os dois foram encaminhados à Delegacia de Vigilância e Capturas (DVC).

Com a ação desta terça-feira, já são três foragidos presos pela Guarda Municipal nesta semana, no Centro. A primeira prisão foi no domingo (29), no Largo José Knopfholz, no Centro Cívico. Após abordagens de rotina, foi constatado um mandado de prisão em aberto contra um jovem de 19 anos, por tráfico de drogas.