Uma idosa, de 66 anos, não resistiu aos ferimentos causados pelo namorado e morreu na madrugada de ontem no Hospital Regional de Paranaguá, no Litoral. O namorado, de 65 anos, teria ateado fogo na companheira após uma discussão.

Ele foi preso pela Polícia Militar após vizinhos fazerem a denúncia. Testemunhas foram ouvidas e confirmaram as agressões cometidas pelo namorado da idosa. O crime aconteceu no balneário de Praia Grande, em Matinhos.

Também na noite do Ano Novo, dessa vez no balneário de Leblon, em Pontal do Paraná, um pedreiro de 44 anos esfaqueou a própria esposa, de 53, após uma briga. Ainda não se tem detalhes do crime, mas o homem foi preso após confessar o crime. Ele e testemunhas serão ouvidas.