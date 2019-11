Um torcedor do Coritiba, de 24 anos, foi baleado na cabeça na noite desta sábado (16), na Avenida Brasília, no bairro Xaxim, em Curitiba. O estado dele é gravíssimo e está no Hospital Cajuru. Segundo informações, um grupo de torcedores do Coritiba seguia pela Linha Verde e, ao se aproximarem do viaduto da Francisco Derosso, foram surpreendidos por tiros.

A Polícia Civil investiga a possibilidade que nas proximidades estaria ocorrendo uma festividade ligada à torcida organizada do Paraná Clube. “Estamos apurando isto aí e seria prematuro apontar esta relação. Foi instaurado o inquérito policial e nos próximos dias teremos novidade”, relatou o delegado Clóvis Galvão, da Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos (Demafe).

Pânico no local

Após o tiro acertar a cabeça do torcedor, socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram chamados para atender a ocorrência. Enquanto isto, os outros torcedores do Coritiba demonstravam irritação pelo acontecido. A estação-tubo que fica próximo ao viaduto foi invadida e provocou pânico para quem passava pelo local. Várias viaturas da Polícia Militar apareceram para controlar a confusão. O atirador ainda não foi localizado.