Um agente carcerário temporário foi tomado como refém em uma rebelião na Casa de Custódia de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, na tarde dessa segunda-feira (4).

Conforme informações do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Paraná (Sindarspen), o trabalhador alvo dos detentos é contratado pelo Processo Seletivo Simplificado (PSS). A rebelião ocorre na área de ‘shelteres’, espécie de celas modulares instaladas em containers na área externa do presídio.

Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar, do Centro de Operações Policiais Especiais (COE), da Polícia Civil, que realiza a negociação, além de um grupo da Seção de Operações Especiais (SOE), estão no local. Segundo informações preliminares, os presos pedem transferência do presídio.

Em nota, o Sindarspen afirma que a ação foi de uma das três facções criminosas que estão na unidade e que há tempos o sindicato vem denunciando as condições precárias de trabalho no local.

Questionado, o Departamento Penitenciário do Estado do Paraná (Depen) afirmou que a situação começou no inicio da tarde dessa segunda, quando o agente realizava um procedimento em uma das celas temporárias. Ele é mantido refém por três detentos, mas a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) não divulgou as reivindicações dos presos e nem o estado de saúde do agente penitenciário.