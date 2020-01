A possibilidade de formação de um ciclone subtropical, em alto-mar, entre o norte do estado do Rio de Janeiro e o Sul do estado do Espírito Santo, nesta quinta-feira (23), poderá afetar as condições do mar no Paraná. Segundo a Marinha Brasileira, que emitiu um alerta para o fenômeno, a atenção deve ser redobrada entre esta quinta-feira e sábado (23).

Apesar de o risco de ciclone subtropical ser longe do litoral paranaense, os ventos gerados pelo fenômeno poderão gerar agitação marítima e ondas de direção sudeste a leste com três e quatro metros de altura em alto-mar, entre o estado de Santa Catarina e Rio de Janeiro, ou seja, também no Paraná. Segundo o Instituto Tecnológico Simepar, não há previsão de alteração no tempo no litoral paranaense por conta do risco do ciclone subtropical na região sudeste do país

Atenção navegantes!

A Marinha alerta aos navegantes, pescadores e esportistas aquáticos que consultem as condições do mar antes de encarar o oceano.

Como se forma o ciclone subtropical?

Segundo a Marinha do Brasil o risco de formação do ciclone está associado a uma zona de convergência sobre uma região com temperatura da superfície do mar entre 26ºC e 27ºC. A situação pode evoluir caso a intensidade dos ventos passe dos 63 km/h, ou 34 nós. Se isso ocorrer, o fenômeno será reclassificado como Tempestade Subtropical “Kurumí”, expressão em tupi-guarani que significa “menino”.