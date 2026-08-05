Resultado Quina 7084: veja os números sorteados nesta quarta-feira (05/08)

Atenção apostador: Os números sorteados do concurso 7084 serão atualizados exclusivamente nesta matéria assim que a Caixa Econômica Federal concluir a extração oficial das bolas a partir das 21h. Mantenha esta página aberta e recarregue para conferir os números sorteados em primeira mão!

Dezenas Sorteadas no Concurso 7084

(Aguardando a realização do sorteio às 21h)

Tudo Sobre a Quina: Como Funciona, Apostas e Probabilidades

A Quina é uma das modalidades de loteria mais tradicionais do Brasil, realizada de segunda a sábado pela Caixa Econômica Federal.

Como Jogar na Quina

Para apostar, o participante deve escolher de 5 a 15 números dentro do universo de 80 dezenas disponíveis no volante (de 01 a 80).

Ganha o prêmio principal quem acertar os 5 números sorteados (Quina). Porém, também são contempladas as apostas que acertarem:

4 acertos (Quadra)

(Quadra) 3 acertos (Terno)

(Terno) 2 acertos (Duque)

Além disso, o apostador pode optar pelos recursos do sistema:

Surpresinha: quando o sistema escolhe os números de forma aleatória.

quando o sistema escolhe os números de forma aleatória. Teimosinha: para concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Quanto Custa Apostar?

O valor da aposta simples (com 5 dezenas) custa R$ 3,00. Quem desejar aumentar as chances de vitória pode marcar mais números no bilhete:

Quantidade de Números Valor da Aposta (R$) 5 dezenas R$ 3,00 6 dezenas R$ 18,00 7 dezenas R$ 63,00 8 dezenas R$ 168,00 9 dezenas R$ 378,00 10 dezenas R$ 756,00 15 dezenas R$ 9.009,00

(Fonte: Caixa Econômica Federal)

Probabilidades de Ganhar na Quina

As chances de acertar os 5 números na aposta simples são de 1 em 24.040.016. Ao adicionar mais dezenas ao jogo, as probabilidades de premiação aumentam substancialmente:

5 dezenas: 1 em 24.040.016

1 em 24.040.016 6 dezenas: 1 em 4.006.669

1 em 4.006.669 7 dezenas: 1 em 1.144.763

1 em 1.144.763 8 dezenas: 1 em 429.286

1 em 429.286 10 dezenas: 1 em 95.396

1 em 95.396 15 dezenas: 1 em 8.005

Bolão Caixa: Apostas em Grupo

Uma alternativa bastante popular para jogar com mais dezenas sem gastar muito é o Bolão CAIXA.

O valor mínimo do Bolão na Quina é de R$ 15,00 .

. Cada cota deve custar no mínimo R$ 4,00 .

. É possível formar bolões de 2 a 50 cotas, contendo até 10 jogos no mesmo recibo.

Como Resgatar o Prêmio

Prêmios de até R$ 2.259,20 podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores superiores devem ser retirados exclusivamente em agências bancárias da Caixa mediante apresentação do bilhete original e documento com foto. O prazo máximo para reivindicar o prêmio é de 90 dias corridos após a data do sorteio.