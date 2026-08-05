Loterias

Resultado Quina 7084: veja os números sorteados nesta quarta-feira (05/08)

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 05/08/26 19h23
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Foto: Aniele Nascimento | Gazeta do Povo | Arquivo

Atenção apostador: Os números sorteados do concurso 7084 serão atualizados exclusivamente nesta matéria assim que a Caixa Econômica Federal concluir a extração oficial das bolas a partir das 21h. Mantenha esta página aberta e recarregue para conferir os números sorteados em primeira mão!

Dezenas Sorteadas no Concurso 7084

(Aguardando a realização do sorteio às 21h)

Tudo Sobre a Quina: Como Funciona, Apostas e Probabilidades

A Quina é uma das modalidades de loteria mais tradicionais do Brasil, realizada de segunda a sábado pela Caixa Econômica Federal.

Como Jogar na Quina

Para apostar, o participante deve escolher de 5 a 15 números dentro do universo de 80 dezenas disponíveis no volante (de 01 a 80).

Ganha o prêmio principal quem acertar os 5 números sorteados (Quina). Porém, também são contempladas as apostas que acertarem:

  • 4 acertos (Quadra)
  • 3 acertos (Terno)
  • 2 acertos (Duque)

Além disso, o apostador pode optar pelos recursos do sistema:

  • Surpresinha: quando o sistema escolhe os números de forma aleatória.
  • Teimosinha: para concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Quanto Custa Apostar?

O valor da aposta simples (com 5 dezenas) custa R$ 3,00. Quem desejar aumentar as chances de vitória pode marcar mais números no bilhete:

Quantidade de NúmerosValor da Aposta (R$)
5 dezenasR$ 3,00
6 dezenasR$ 18,00
7 dezenasR$ 63,00
8 dezenasR$ 168,00
9 dezenasR$ 378,00
10 dezenasR$ 756,00
15 dezenasR$ 9.009,00

(Fonte: Caixa Econômica Federal)

Probabilidades de Ganhar na Quina

As chances de acertar os 5 números na aposta simples são de 1 em 24.040.016. Ao adicionar mais dezenas ao jogo, as probabilidades de premiação aumentam substancialmente:

  • 5 dezenas: 1 em 24.040.016
  • 6 dezenas: 1 em 4.006.669
  • 7 dezenas: 1 em 1.144.763
  • 8 dezenas: 1 em 429.286
  • 10 dezenas: 1 em 95.396
  • 15 dezenas: 1 em 8.005

Bolão Caixa: Apostas em Grupo

Uma alternativa bastante popular para jogar com mais dezenas sem gastar muito é o Bolão CAIXA.

  • O valor mínimo do Bolão na Quina é de R$ 15,00.
  • Cada cota deve custar no mínimo R$ 4,00.
  • É possível formar bolões de 2 a 50 cotas, contendo até 10 jogos no mesmo recibo.

Como Resgatar o Prêmio

Prêmios de até R$ 2.259,20 podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores superiores devem ser retirados exclusivamente em agências bancárias da Caixa mediante apresentação do bilhete original e documento com foto. O prazo máximo para reivindicar o prêmio é de 90 dias corridos após a data do sorteio.

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