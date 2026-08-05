Resultado Quina 7084: veja os números sorteados nesta quarta-feira (05/08)

Atenção apostador: Os números sorteados do concurso 7084 serão atualizados exclusivamente nesta matéria assim que a Caixa Econômica Federal concluir a extração oficial das bolas a partir das 21h. Mantenha esta página aberta e recarregue para conferir os números sorteados em primeira mão!
Dezenas Sorteadas no Concurso 7084
(Aguardando a realização do sorteio às 21h)
Tudo Sobre a Quina: Como Funciona, Apostas e Probabilidades
A Quina é uma das modalidades de loteria mais tradicionais do Brasil, realizada de segunda a sábado pela Caixa Econômica Federal.
Como Jogar na Quina
Para apostar, o participante deve escolher de 5 a 15 números dentro do universo de 80 dezenas disponíveis no volante (de 01 a 80).
Ganha o prêmio principal quem acertar os 5 números sorteados (Quina). Porém, também são contempladas as apostas que acertarem:
- 4 acertos (Quadra)
- 3 acertos (Terno)
- 2 acertos (Duque)
Além disso, o apostador pode optar pelos recursos do sistema:
- Surpresinha: quando o sistema escolhe os números de forma aleatória.
- Teimosinha: para concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
Quanto Custa Apostar?
O valor da aposta simples (com 5 dezenas) custa R$ 3,00. Quem desejar aumentar as chances de vitória pode marcar mais números no bilhete:
|Quantidade de Números
|Valor da Aposta (R$)
|5 dezenas
|R$ 3,00
|6 dezenas
|R$ 18,00
|7 dezenas
|R$ 63,00
|8 dezenas
|R$ 168,00
|9 dezenas
|R$ 378,00
|10 dezenas
|R$ 756,00
|15 dezenas
|R$ 9.009,00
(Fonte: Caixa Econômica Federal)
Probabilidades de Ganhar na Quina
As chances de acertar os 5 números na aposta simples são de 1 em 24.040.016. Ao adicionar mais dezenas ao jogo, as probabilidades de premiação aumentam substancialmente:
- 5 dezenas: 1 em 24.040.016
- 6 dezenas: 1 em 4.006.669
- 7 dezenas: 1 em 1.144.763
- 8 dezenas: 1 em 429.286
- 10 dezenas: 1 em 95.396
- 15 dezenas: 1 em 8.005
Bolão Caixa: Apostas em Grupo
Uma alternativa bastante popular para jogar com mais dezenas sem gastar muito é o Bolão CAIXA.
- O valor mínimo do Bolão na Quina é de R$ 15,00.
- Cada cota deve custar no mínimo R$ 4,00.
- É possível formar bolões de 2 a 50 cotas, contendo até 10 jogos no mesmo recibo.
Como Resgatar o Prêmio
Prêmios de até R$ 2.259,20 podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores superiores devem ser retirados exclusivamente em agências bancárias da Caixa mediante apresentação do bilhete original e documento com foto. O prazo máximo para reivindicar o prêmio é de 90 dias corridos após a data do sorteio.