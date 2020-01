A Caixa Econômica Federal sorteia nesta quarta-feira, direto do Espaço Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, as seis dezenas da Mega Sena concurso 2222, as 15 dezenas da Lotofácil concurso 1913, que tem estimativa de prêmio de R$ 2,5 milhões, e as cinco dezenas da Quina 5165, acumulada em R$ 2,6 milhões.

Resultado Mega Sena 2222

13, 14, 29, 30, 48 e 59.

Resultado Lotofácil 1913

02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 24 e 25.

Resultado Quina 5165

05, 07, 18, 25 e 57.

