A rede de supermercados paranaense Condor inaugurou nesta quinta-feira (5) sua primeira loja com conceito gourmet em Curitiba. A nova unidade na verdade é uma remodelação da filial do bairro Ahú, que recebem um investimento de R$ 3 milhões e foi totalmente reformada. A proposta é aliar elegância, conforto e uma variedade mais ampla de produtos, incluindo carnes nobres e bebidas importadas.

A loja existe desde 1992 e foi totalmente reformulada para se enquadrar no conceito gourmet. No entanto, os administradores garantem que a unidade não terá preços mais altos em seus produtos. “Idealizamos entrar para esse novo conceito de loja sem esquecer do nosso foco principal, que é o de levar qualidade e preços competitivos aos nossos clientes”, relata o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta.

Essa nova proposta contempla um mix de produtos premium e importados, um açougue com cortes especiais de carnes Angus, além de queijos especiais, frutas selecionadas, padaria, confeitaria, rotisseria e uma linha de perecíveis com alimentos prontos ou pré-preparados para o consumo. A adega traz toques rústicos e está abastecida com uma vasta linha de rótulos de vinhos, espumantes e cervejas artesanais para agradar a todos os paladares.

Segundo material de divulgação da rede, os setores estão organizados de maneira inteligente, prática e utiliza um mobiliário sofisticado, com gôndolas baixas que melhoram a visibilidade dos produtos expostos e deixam o ambiente mais intimista e acolhedor. Foi incorporada dentro da loja uma cafeteria que vai oferecer opções gastronômicas para o cliente dar uma pausa nas compras comer um lanche.

Outro diferencial da loja fica por conta da substituição dos balcões refrigerados pela linha Vittrine, da Eletrofrio, que se destaca por ter um design moderno e por ser mais econômica e sustentável.