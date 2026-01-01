Queima de fogos reúne multidão na orla de Matinhos na virada do ano; Assista!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na virada do ano, entre a noite desta quarta-feira (31/12) e a madrugada de quinta-feira (1º/1), a queima de fogos levou uma multidão à orla de Matinhos, no Litoral do Paraná. Moradores e turistas se espalharam pela praia para acompanhar o espetáculo que marcou a chegada de 2026 no litoral paranaense.

O show pirotécnico teve cerca de 15 minutos de duração e foi distribuído em cinco pontos estratégicos da orla. Os fogos iluminaram o céu com diferentes cores e efeitos, criando um espetáculo visível de diversos pontos da cidade.

Entre os desenhos projetados no céu estavam formatos de coração, “X” e outras composições visuais. A tecnologia utilizada priorizou fogos com cores mais intensas, maior definição e menor emissão de fumaça, o que garantiu melhor visibilidade ao público. Confira, abaixo, alguns momentos da queima:

Os pontos de lançamento ficaram nos molhes da Praia Brava, no Pico de Matinhos e nos balneários Riviera, Saint Etienne e Flórida. A distribuição permitiu que moradores de diferentes regiões acompanhassem a queima simultaneamente, além de realizar as tradições de ano novo.

O espetáculo fez parte da programação oficial do Governo do Paraná para o Réveillon no litoral. Além de Matinhos, houve queima de fogos em Guaratuba, Pontal do Paraná e outras praias da região. Um dos destaques foi a Ponte de Guaratuba, com inauguração prevista para abril deste ano, que recebeu um show pirotécnico inédito.

