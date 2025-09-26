Quase uma tonelada de maconha é apreendida em Santa Mônica

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na tarde de quinta-feira (25), a Polícia Militar do Paraná (PMPR) apreendeu 972,5 quilos de maconha no município de Santa Mônica, na região Noroeste do Estado. A ação mobilizou equipes de diferentes unidades da corporação, em um trabalho conjunto que demonstra o esforço integrado no combate ao tráfico de drogas na região.

O Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) prestou apoio aéreo com a aeronave Falcão 07, após solicitação da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Loanda, permitindo uma visão privilegiada da área de operação.

Durante as buscas realizadas na zona rural, as equipes da 3ª CIPM encontraram uma caminhonete S10 de cor preta carregada com os tabletes de droga. O veículo estava estrategicamente escondido em uma área de mata, numa tentativa clara de dificultar sua localização. A operação também contou com a participação do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e do Rádio Patrulha do 7º Batalhão.

Ao verificarem a documentação do veículo, os policiais descobriram que a S10 estava circulando com placas falsas e havia sido furtada em outra localidade. Este é um método frequentemente utilizado por organizações criminosas para dificultar o rastreamento e evitar a identificação dos responsáveis pelo transporte de drogas.

Tanto a droga quanto a caminhonete foram encaminhadas à Delegacia da Polícia Civil (PCPR), onde serão realizados os procedimentos legais cabíveis para a continuidade das investigações.