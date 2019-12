O cãozinho Edi, um dos animais de rua que foram resgatados, castrados e vacinados pela Prefeitura de Curitiba, virou a estrela da nova campanha por adoção responsável. A nova etapa da campanha de adoção dos cães e gatos que estão no Centro de Referência para Animais em Situação de Risco (CRAR) é mais uma ação do Dezembro Verde.

continua depois da publicidade

“Estamos em pleno Dezembro Verde, mês em que alertamos para o grande número de animais abandonados em razão das viagens de férias”, lembra o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Edson Evaristo.

+ Leia mais: Pedreiro da Lapa é o 1.° paciente a passar por transplante de pulmão no Paraná

Na peça, que começa a ser distribuída em casas agropecuárias, aviários e petshops, por intermédio do Sindicato dos Aviários e das Casas Agropecuárias (Sindaca), o cãozinho Edi se apresenta e conta um pouco da sua história. Um QR-Code em um totem leva o interessado ao site da Rede de Proteção Animal para conhecer as ações do município e ter mais informações sobre a adoção.

Em breve, os totens serão distribuídos também em espaços da Prefeitura com grande circulação de pessoas.

Para adotar

Quem estiver em Curitiba neste fim de ano pode ir até o CRAR e escolher um novo amigo. O Centro fica na Rua Lodovico Kaminski, 1.381, na CIC, e vai funcionar das 9h às 12h e das 13h30 às 16h, em regime de plantão, neste final de dezembro e início de janeiro.

Hoje há cerca de 40 cães e 15 gatos à espera de uma nova família. Veterinários da Rede ficam à disposição para apresentar os animais e ajudar a fazer a melhor escolha, além de orientar para a guarda-responsável.