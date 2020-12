O líder do governo na Câmara, deputado Vitor Hugo (PSL-GO), acredita que continuará no cargo. Ele disse que não recebeu sinalizações do presidente Jair Bolsonaro de que poderá ser substituído pelo ex-ministro Osmar Terra (MDB), como tem sido cogitado no Palácio do Planalto.

“Passei a manhã discutindo reforma administrativa com o presidente”, afirmou rapidamente a jornalistas após evento no Palácio do Planalto. “Não há indicação de que isso (mudança na liderança) vai acontecer”, emendou Vitor Hugo.

Em seguida, o ex-ministro Osmar Terra, que retomou o mandato de deputado federal esta semana, também negou a possibilidade. “Não tem nada, ninguém me convidou para nada”, respondeu. Ele também participou da cerimônia do Centenário do Brasil nas Olimpíadas.

Os líderes de governo têm papel fundamental na negociação de projetos de interesse do Executivo.