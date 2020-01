O vice-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), está internado desde terça-feira, 14, no Hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca (zona oeste do Rio), com meningite viral, informou a assessoria de imprensa dele.

Segundo nota oficial, a doença provavelmente foi provocada pelo vírus do herpes. Castro “chegou ao hospital com muita dor de cabeça e, após receber medicamento, passa bem e deve ter alta no domingo”, diz o texto da assessoria.

O médico infectologista Marcelo Gonçalves, que acompanha o vice-governador, notificou o caso à Secretaria Municipal de Saúde, por se tratar de um caso de interesse público. “O prognóstico é muito bom. Esse tipo da doença não deixa sequelas e não é transmissível”, disse o médico.