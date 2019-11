O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Sergipe manteve, por 4 votos a favor e 3 contrários, a cassação do mandato do governador do Estado, Belivaldo Chagas (PSD), e da sua vice, Eliane Aquino (PT). O Ministério Público Eleitoral (MPE) aponta uso da máquina do governo para promover a imagem da chapa, que só perderá o mandato caso a decisão seja mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.