O subprocurador-geral da República, Juliano Villa-Verde, defendeu no Supremo Tribunal Federal (STF) o recebimento integral de denúncia contra o senador Renan Calheiros (MDB-AL) por corrupção e lavagem. Renan é acusado de desvios na Transpetro, subsidiária da Petrobras. O senador nega irregularidades e diz que foi à estatal “uma única vez”. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.