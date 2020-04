O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes suspendeu a posse do novo diretor-geral da Polícia Federal (PF), o delegado Alexandre Ramagem. Na decisão, o ministro atendeu o pedido do PDT.

publicidade

LEIA MAIS – ‘E daí? Lamento, quer que eu faça o quê?’, diz Bolsonaro sobre recorde de mortes por coronavírus

A cerimônia estava marcada para esta quarta-feira (29), às 15 horas, no Palácio do Planalto. Após a nomeação de Ramagem sair no Diário Oficial, diversas ações foram protocoladas na Justiça contestando a indicação do delegado, que é amigo do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro.

Carlos Bolsonaro é alvo do inquérito que apura a disseminação de fake news na internet. Ramagen também era o chefe de segurança de Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018, quando o então candidato foi esfaqueado.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar?

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?